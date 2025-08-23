Furbetti del reddito di cittadinanza: 132mila euro percepiti illecitamente

l’indagine

Nel corso di controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del reddito di cittadinanza le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del Gruppo di Taranto nonché della Compagnia di Manduria hanno segnalato all’Autorità giudiziaria sette soggetti risultati aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 132 mila euro e hanno richiesto l’emissione di un provvedimento di sequestro di tali somme. I beneficiari, infatti, avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Gli accertamenti hanno interessato “target” che sono stati selezionati tramite specifiche analisi di rischio e attraverso l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al corpo, ovvero che sono emersi da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo speciale spesa pubblica e Repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza di Roma e di concerto con l’Inps.