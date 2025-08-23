«I calabresi vogliono lavoro. No alle elemosine elettorali di Tridico»

verso le regionali

LAMEZIA TERME Il centrodestra alza un muro contro la proposta del centrosinistra di un reddito di dignità sulla falsariga del reddito di cittadinanza. «Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e oggi europarlamentare, ha inaugurato la sua campagna elettorale con il cosiddetto “Reddito di Dignità”. Una proposta – commenta il consigliere regionale di Forza Italia Antonello Talerico – che non è solo uno slogan da comizio, ma anche un’illusione irrealizzabile: Tridico non ha mai spiegato dove prenderebbe le risorse per finanziare questa misura, dimostrando così di aver iniziato la sua corsa elettorale prendendo in giro i calabresi. La verità è semplice e amara: l’unico modo per coprire il cosiddetto “Reddito di Dignità” sarebbe aumentare tasse e imposte ai cittadini e alle imprese. Dunque, non si tratta solo di uno spot elettorale, ma di una minaccia concreta al già fragile tessuto economico della Calabria. Tridico parte male due volte: prima con l’illusione assistenzialista, poi con la prospettiva di gravare ulteriormente sulle tasche dei calabresi. Reddito di dignità? Con i soldi di chi lavora, ovviamente. Come se non pagassimo già abbastanza. Qui siamo all’assurdo: invece di alleggerire la pressione fiscale e creare condizioni favorevoli allo sviluppo, si pensa di distribuire denaro pubblico senza coperture, alimentando illusioni che finiscono per mortificare chi davvero si sacrifica ogni giorno. La Calabria – prosegue Talerico – non ha bisogno di promesse vuote, ma di programmi concreti e seri: politiche che creino posti di lavoro, che fermino lo spopolamento, che sostengano chi si assume rischi nell’apertura di nuove imprese e che incentivino chi assume disoccupati. La vera dignità passa da qui, non da un assegno clientelare utile solo a comprare voti. Negli ultimi anni, pur tra mille difficoltà, erano state avviate riforme coraggiose: il riordino dei consorzi di bonifica, la modernizzazione della pubblica amministrazione, e grandi opere come l’ammodernamento dell’autostrada e il Ponte sullo Stretto. Questo è ciò che serve alla Calabria: riforme strutturali, infrastrutture, investimenti e lavoro vero. Chi oggi parla di “Reddito di Dignità” dimostra di non avere alcuna visione per la Calabria. Non è dignità: è assistenzialismo mascherato. Non è futuro: è un inganno. Il messaggio è chiaro: Tridico ha iniziato male. Non solo con lo spot del “Reddito di Dignità”, ma anche perché con questa proposta ci dice apertamente che dovremo pagare più tasse e più imposte per finanziare un’illusione. La Calabria merita crescita e serietà, non populismo e nuove gabelle».

La posizione dell’Udc

«I calabresi non chiedono sussidi, chiedono lavoro. Parlare oggi di un nuovo “reddito di dignità” è l’ennesimo insulto all’intelligenza e alla dignità di una terra che ha fame di opportunità, non di assistenzialismo». È quanto dichiara Riccardo Occhipinti, commissario metropolitano dell’Udc e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista centrista a sostegno del presidente Occhiuto. «Questa sinistra che si presenta con l’ex presidente dell’Inps Tridico non ha ancora capito che il tempo delle promesse a buon mercato è finito. Il reddito di cittadinanza ha fallito: invece di aiutare le imprese ad assumere, si è preferito dare soldi per stare a casa. E ora, con il cosiddetto “reddito di dignità”, si vuole riproporre lo stesso schema, come se la Calabria non avesse già pagato abbastanza il prezzo di queste scelte sbagliate». Per Occhipinti, è necessario un cambio di passo netto: «Serve sostenere il lavoro vero, investire sulle imprese, sulle infrastrutture, sulla formazione dei giovani. La Calabria ha dimostrato, con il governo Occhiuto, di saper risalire la china quando c’è serietà e visione. Noi vogliamo continuare su questa strada, senza cedere alle scorciatoie populiste». Il candidato Udc chiude con un appello: «Diciamo basta alle barzellette assistenziali. Diciamo sì a una Calabria che lavora, produce e si riscatta. È questo il patto che offriamo ai cittadini». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato