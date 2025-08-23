Regionali, il campo largo ufficializza la candidatura di Tridico. Al tavolo anche Azione

verso il voto

LAMEZIA TERME Il tavolo dei segretari regionali dei partiti del centrosinistra nella sua configurazione del campo largo ufficializza la candidatura dell’europarlamentare M5S Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L’ufficializzazione nel corso di una riunione del campo largo nella sede del Pd regionale a Lamezia Terme: il tavolo è composto da 12 sigle, a partire dal Pd, dal M5S, da Alleanza Verdi Sinistra, e poi da un’aggregazione che ricomprende diverse forze politiche come Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, + Europa, Azione, Pri, Mezzogiorno Federato, da Rifondazione comunista e da Demos.

Il commento di Irto

«Mettere insieme 12 sigle, 12 partiti attorno a una candidatura, attorno a un programma, in una coalizione larghissima – ha commentato il segretario regionale del Pd Nicola Irto – è un segnale e un dato politico straordinario, quello di una unità larghissima. Vuole dire che abbiamo fatto tesoro degli errori del passato arrivando a una coalizione larghissima, unita, per battere alla destra che sta pensando solo ed esclusivamente al potere e non ai bisogni dei calabresi. Per quanto riguarda il Partito Pd siamo particolarmente contenti. Noi abbiamo fatto una direzione regionale che ha approvato la linea di una coalizione larga: avremmo potuto esprimere il candidato alla presidenza e abbiamo deciso di essere garanti di una coalizione e costruttori di una coalizione molto larga con Pasquale Tridico per dare alla Calabria un governo regionale di cambiamento». Per Irto Tridico è il profilo giusto «perché è riuscito intanto a trovare il consenso di tutte le forze politiche, un consenso ripeto larghissimo, poi perché è una figura che viene vista un po’ anche “fuori quota” rispetto ai partiti, come una figura di tecnico che è riuscito ad essere al di là dei partiti, quindi – ha rimarcato il segretario del Pd – tutti lo hanno riconosciuto come il candidato che può raccogliere il consenso anche di forze politiche molto diverse tra di loro». Quanto al programma, per Irto «c’è un lavoro già avviato, oggi si concretizzerà ancora di più, si fa un altro passo in avanti. Un programma che per quanto riguarda il Pd deve essere un programma snello, chiaro, con pochi punti ma efficaci partendo appunto dalla sanità pubblica e da una riforma della sanità calabrese che il centrodestra non ha voluto e non ha avuto la capacità di fare». Uno dei punti cardine sarà probabilmente il reddito di dignità o di cittadinanza? «Questo – ha specificato Irto – lo vedremo, ma sicuramente noi abbiamo un tema. Gli indicatori dicono che c’è purtroppo una gigantesca platea di cittadini calabresi che vivono in condizioni di povertà. E’ un tema dovrebbe riguardare tutti, al di là delle formule, al di là dei titoli: lo affronteremo con la coalizione». (c. a.)

