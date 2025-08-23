Skip to main content

Regionali, Tridico: «Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida»

Il candidato del centrosinistra unito alle prossime elezioni regionali pubblica un post su Facebook

Pubblicato il: 23/08/2025 – 15:03
COSENZA «Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, per te terra mia». Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito alle prossime elezioni regionali, in un post su Facebook ufficializza la discesa in campo. L’annuncio arriva a poche ore dal tavolo dei segretari regionali dei partiti del centrosinistra tenutosi, questa mattina, a Lamezia Terme. Dodici sigle a sostegno dell’europarlamentare: Pd, M5S, Alleanza Verdi SinistraPsi, Federazione Riformista, Italia Viva, + Europa, AzionePriMezzogiorno Federato, da Rifondazione comunista e da Demos.

