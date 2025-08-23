Regionali, Tridico: «Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida»

l’annuncio ufficiale

COSENZA «Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, per te terra mia». Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito alle prossime elezioni regionali, in un post su Facebook ufficializza la discesa in campo. L’annuncio arriva a poche ore dal tavolo dei segretari regionali dei partiti del centrosinistra tenutosi, questa mattina, a Lamezia Terme. Dodici sigle a sostegno dell’europarlamentare: Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, + Europa, Azione, Pri, Mezzogiorno Federato, da Rifondazione comunista e da Demos.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato