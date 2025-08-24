Rissa a Isola Capo Rizzuto e morte di Filippo Verterame, disposto il carcere per i 5 arrestati

le indagini

CROTONE È stata disposta la custodia cautelare in carcere per le cinque persone arrestate in seguito alla rissa di lunedì sulla spiaggia di Le Cannella a Isola Capo Rizzuto, in cui è morto il 22enne Filippo Verterame. Lo ha stabilito il gip del tribunale di Crotone Assunta Palombo. L’ordinanza riguarda Francesco, Antonio e Giuseppe Paparo, oltre a Giuseppe Verterame e Alessandro Bianco. Sono tutti indagati per rissa aggravata, mentre Giuseppe Paparo è accusato anche di omicidio. Indagato, ma a piede libero, pure Carmine Verterame, il padre della vittima.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dirette dal sostituto procuratore Pasquale Festa, sarebbe stato Giuseppe Paparo l’autore materiale dell’uccisione di Filippo e del tentato omicidio dello zio della vittima Giuseppe Verterame, rimasto gravemente ferito. Secondo il gip non si tratta di legittima difesa, dal momento che Paparo, armato di coltello, avrebbe inseguito prima Filippo accoltellandolo alla gola, poi lo zio. A lui viene anche contestato il porto abusivo di armi e le lesioni aggravate ai danni di Alessandro Bianco. Contestato il tentato omicidio anche a Giuseppe Verterame per avere colpito con più coltellate Giuseppe Paparo, causandogli la perforazione di un polmone, oltre che di lesioni ai danni di Francesco Paparo. Il gip, che ha motivato la sua decisione con il pericolo di reiterazione del reato ed il rischio di inquinamento delle prove, sottolinea nell’ordinanza la «violenta personalità» degli indagati e la loro «incapacità di porre freno agli impulsi criminali». I funerali di Filippo Verterame, per il quale la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi, si terranno domani nel Duomo di Isola Capo Rizzuto. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato