il dramma
Si tuffa e salva i figli in difficoltà, poi sparisce tra le correnti
Tragedia sul Lago di Como: l’uomo disperso dopo l’eroico gesto
Pubblicato il: 25/08/2025 – 20:52
COMO E’ riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua ma non è più riemerso. E’ questa la prima ricostruzione di quanto accaduto lunedì pomeriggio sul versante lecchese del Lago di Como, di fronte a Dorio. L’uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i due bambini ma è stato inghiottito dalle correnti del lago ed è ora disperso. A dare l’allarme sono stati i turisti che dalla spiaggia hanno visto l’uomo andare sott’acqua senza più riemergere. Per le ricerche sono stati mobilitati anche un elicottero dei vigili del fuoco e una idroambulanza. (Ansa)
