A settembre ritorno a scuola per 7 milioni di studenti. In Calabria si inizia il 16

le nuove norme

Settembre si avvicina e, di conseguenze, anche il fatidico primo giorno di scuola per gli studenti italiani. Sono circa 7 milioni gli alunni che seguiranno quest’anno le lezioni, che prenderanno il via nella provincia autonoma di Bolzano il prossimo 8 settembre, mentre dal 10 riprenderanno in quella di Treno, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta. Dal giorno dopo scuole aperte anche in Friuli Venezia Giulia, mentre per la Lombardia la data prescelta è il 12. Il “blocco” più grande di regioni ha stabilito lunedì 15 come giorno in cui riprenderanno le lezioni: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Ultime della lista Puglia e Calabria, dove gli studenti torneranno in aula il 16. Da qui inizierà un lungo percorso che si concluderà tra il 6 e il 16 giugno. Un inizio segnato anche dalle nuove norme stabilite, che prevedono il divieto totale di utilizzo del telefono in orario scolastico e la bocciatura in caso di 5 in condotta. Quest’ultimo tornerà a fare media con le altre materie e, in caso di 6, prevede anche che l’alunno venga rimandato a settembre dove verrà “testato” sui valori di cittadinanza.

