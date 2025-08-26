Catanzaro, la A nel mirino: Iemmello lancia il segnale e Noto rilancia

l’obiettivo

CATANZARO Domenica sera, al termine dell’amichevole contro il Sudtirol finita 1-1 grazie all’ennesima gemma del suo numero 9, Pietro Iemmello non ha usato mezze misure: «Ho 33 anni e credo che, dopo due semifinali playoff consecutive, il Catanzaro debba avere l’ambizione di alzare l’asticella». Un messaggio chiaro, diretto, da leader. E, soprattutto, rivolto a tutto l’ambiente giallorosso. Il capitano ha fatto capire che il tempo delle prove generali è finito. Ora serve puntare in alto, senza paura di pronunciare parole come “promozione”. E proprio questo invito a sognare più in grande ha trovato una risposta altrettanto netta da parte del presidente Floriano Noto.

Ieri sera, durante la presentazione ufficiale della squadra in piazza Dogana, davanti a una marea di tifosi in festa, il numero uno del club ha colto al volo lo spunto del suo capitano: «Riprendo volentieri le parole di Pietro: alzare l’asticella. Lo dico sempre alla mia squadra dirigenziale – ha detto Noto dal palco – ma farlo significa lavorare con ancora più dedizione, essere puntuali, curare ogni dettaglio, dare il massimo ogni singolo giorno».

Non solo un’accoglienza favorevole, quindi, ma una vera e propria chiamata collettiva all’impegno. Il presidente ha voluto sottolineare che il club non si limiterà alle ambizioni verbali: «Vi assicuro che già da questo fine settimana (il calciomercato chiuderà l’11 settembre, ndr) inizieremo a spingere di più. L’asticella si alza davvero».



Catanzaro, insomma, si prepara. Iemmello ha acceso la miccia, Noto ha alimentato il fuoco. E la città adesso sogna, con gli occhi puntati verso quel traguardo chiamato Serie A. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

