Fiamme nella notte a Bovalino, due moto distrutte da un incendio

l’episodio

BOVALINO Due moto completamente distrutte e diverse auto danneggiate. È il bilancio di un incendio che si è sviluppato nella notte a Bovalino, nella Locride. Tanta la paura tra i residenti, che sono stati svegliati intorno alle tre per l’allarme lanciato da alcuni passanti. Ad avere la peggio due moto di grossa cilindrata, mentre diverse auto sono state lambite dalle fiamme e danneggiate. Sfiorato dalle fiamme anche il palazzo sotto il quale erano erano parcheggiati i mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause del rogo. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato