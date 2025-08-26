Skip to main content

Fiamme nella notte a Bovalino, due moto distrutte da un incendio

Diverse auto danneggiate. Il rogo si è sviluppato vicino alle abitazioni. Indagano i carabinieri 

Pubblicato il: 26/08/2025 – 11:13
BOVALINO Due moto completamente distrutte e diverse auto danneggiate. È il bilancio di un incendio che si è sviluppato nella notte a Bovalino, nella Locride. Tanta la paura tra i residenti, che sono stati svegliati intorno alle tre per l’allarme lanciato da alcuni passanti. Ad avere la peggio due moto di grossa cilindrata, mentre diverse auto sono state lambite dalle fiamme e danneggiate. Sfiorato dalle fiamme anche il palazzo sotto il quale erano erano parcheggiati i mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause del rogo. (m.r.)

