Ultimo aggiornamento alle 18:29
il centrosinistra

Roberto Fico sarà il candidato in Campania

Atteso l’annuncio ufficiale del Movimento5Stelle

Pubblicato il: 26/08/2025 – 17:52
Sarà Roberto Fico, a quanto si apprende, il candidato del centrosinistra in Campania. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni quando a Napoli è atteso – riferiscono fonti dei 5 stelle – il leader pentastellato Giuseppe Conte. Gli incontri avuti ieri dal commissario del Pd campano Antonio Misiani con Fico e con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e la strada spianata a Piero De Luca verso la segreteria regionale del Pd rendono ormai sicura la candidatura dell’ex presidente della Camera dei Deputati, in una campagna elettorale che sarà lanciata in città dal leader del M5s. (ANSA)

elezioni campania
fico candidato campania
M5S
movimento 5 stele
Roberto Fico
Nazionale
