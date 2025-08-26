«Zelensky non è innocente, si rischia una guerra economica»

il conflitto tra russia e ucraina

WASHINGTON «Voglio che questa guerra finisca. Penso che, in molti modi, a volte Putin ci sia, a volte Zelensky no… bisogna averli entrambi allo stesso tavolo». Lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti al termine della riunione di gabinetto. Il presidente americano ha avvertito che la situazione è «molto, molto seria» e ha spiegato che l’obiettivo è evitare un’escalation globale: «Se non avessi vinto queste elezioni, l’Ucraina sarebbe potuta finire in una guerra mondiale. Ora non accadrà, ma c’è il rischio di una guerra economica, che sarebbe devastante, soprattutto per la Russia”. Trump ha anche rivolto critiche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Zelensky non è esattamente innocente, lo dico sempre: per ballare il tango servono due persone». Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti hanno cambiato strategia nei confronti di Kiev: «Ora non stiamo più pagando soldi all’Ucraina, paghiamo soldi a noi stessi. La Nato compra tutto l’equipaggiamento, ma io voglio fermare questa guerra perché ogni settimana muoiono migliaia di persone». Citando i dati in suo possesso, Trump ha aggiunto: «Solo la scorsa settimana sono morti 7.012 soldati, tra russi e ucraini. Nelle ultime due settimane più di 12.000. Sono giovani che lasciano casa, salutano i genitori, e una settimana dopo vengono uccisi in una guerra stupida». Il presidente ha evocato anche i rapporti con Mosca e il suo ruolo nei negoziati: «Avevo un’ottima relazione con il presidente Putin, e credo di essere l’unico in grado di risolvere questa crisi. Ho fermato sette guerre, alcune duravano da oltre trent’anni, e posso fermare anche questa». Trump ha infine descritto l’orrore dei combattimenti: «Ricevo rapporti e vedo immagini satellitari: teste da una parte, braccia dall’altra, corpi ovunque… è come Gettysburg, ma oggi, nell’era moderna. Non possiamo permettere che continui. Se posso usare le sanzioni o un sistema di dazi molto forti per fermarla, lo farò. Voglio solo salvare vite umane». (Adnkronos)