Aree interne, il Pd ringrazia la Chiesa per l’impegno: «In linea con la nostra proposta di legge»

difesa della montagna

«Grandissima, e per noi condivisibile, è la preoccupazione della comunità ecclesiale del nostro Paese in ordine all’Obiettivo 4 del Piano Strategico Nazionale Aree Interne»: lo scrivono in una nota il senatore Nicola Irto – segretario regionale del Pd Calabria – e Pasquale Mancuso – segreteria regionale Pd Calabria – Aree Interne.

«La Chiesa – aggiungono – avanza precise proposte, contenute nella “lettera aperta al Governo e al Parlamento”, che vanno in direzione del netto contrasto ad ogni ipotesi di abbandono di questo importante “pezzo” del Paese. Proposte che incrociano perfettamente i contenuti della proposta di legge del PD, appena depositata, lo scorso mese di luglio, alla Camera dei deputati, prima firmataria Elly Schlein, che rappresenta la coerente traduzione di una scelta strategica nazionale del Partito Democratico nella difesa della Montagna e delle Aree Interne del Paese».

«Il PD Calabria, che, con tutte le sue iniziative, è stato protagonista riconosciuto dentro questo disegno, esprime profonda gratitudine alla Chiesa Italiana ed ai Vescovi della Calabria per questa ulteriore, straordinaria testimonianza di impegno e vicinanza ad una realtà del Paese verso la quale continueremo a guardare con attenzione profonda garantendo ogni necessaria ed adeguata iniziativa a tutti livelli di rappresentanza politica ed istituzionale» concludono Irto e Mancuso.

