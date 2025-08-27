Cosenza calcio, i consiglieri di minoranza: «Aria tossica, Caruso e Tridico intervengano»

l’appello

COSENZA Il clima attorno al Cosenza Calcio si fa sempre più pesante. La rottura tra la tifoseria e il presidente Eugenio Guarascio si è aggravata dopo la decisione – duramente contestata – di non avviare la campagna abbonamenti per i settori “Bergamini” e “Catena”, le due curve simbolo del tifo organizzato rossoblù. La protesta dei supporter si estende ora anche alle istituzioni, con una presa di posizione netta da parte dei consiglieri comunali di minoranza.

Francesco Caruso, Francesco Cito, Alfredo Dodaro, Giuseppe D’Ippolito, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro e Antonio Ruffolo firmano una nota congiunta che non lascia spazio a interpretazioni: «Ancora una volta il clima è surreale, si respira un’aria tossica. Chiudere le curve “Bergamini” e “Catena”, da sempre sede e simbolo identitario del tifo, significa dimenticare il passato, ignorare il presente e non investire per il futuro. Significa anche cancellare ogni possibilità di ricucire il rapporto con i tifosi, ormai in totale rottura con il presidente Guarascio. Noi siamo con loro».

I consiglieri riferiscono di essersi attivati per approfondire le motivazioni dietro la scelta del club:

«Ci siamo preoccupati di verificare se ci fossero motivi strutturali tali da impedire ai tifosi di accedere sugli spalti al cuore del tifo organizzato e siamo certi che non è così. Il numero della capienza non è cambiato e non cambierà».

Poi l’accusa diretta alla società rossoblù: «Abbiamo assistito all’attuazione di una precisa volontà del club di creare ulteriori tensioni, con l’unico effetto di provocare la piazza». Infine, l’appello al sindaco Franz Caruso e a Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra e indicato dai consiglieri come «amico caro della società»: «Auspichiamo che il sindaco Caruso (o Pasquale Tridico) riescano a ridare dignità al Cosenza, che è e resta dei cosentini». (redazione@corrierecal.it)

