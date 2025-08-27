«Nascondigli e movimenti a staffetta», il riciclaggio di denaro e il narcotraffico nella Sibaritide

‘ndrangheta cosentina

COSENZA Frequenti cessioni di droga alimentano il narcotraffico nella Sibaritide. Nelle motivazioni della sentenza del processo celebrato con rito abbreviato, scaturito dall’inchiesta denominata “Athena” condotta dalla Dda di Catanzaro, vengono riassunti una serie di incontri tra soggetti gravitanti nell’orbita criminale cosentini, impegnati in una intensa attività di spaccio. Tutto si muove nell’ambito di un continuo e costante e fluido rapporto fra fornitori e intermediari nella vendita, ogni azione consente di ricostruire il meccanismo messo a punto: la consegna di denaro, gli incontri, «un rapporto continuo senza interruzione ed quindi un sali e scendi del debito». Per chi indaga il numero delle linee di vendite è elevato mentre alcune conversazioni consentono di cristallizzare la capacità dimostrata di trattare la sostanza, di prepararla e «all’occorrenza anche di adulterarla, mischiandola con altre sostanze al fine di

garantirne sempre la qualità, ma di aumentarne la quantità, aumentando così le vendite e gli introiti».

La prudenza e il riciclaggio

Una simile attività suggerisce massima prudenza e il ricorso a tutta una serie di accorgimenti finalizzati ad eludere le investigazioni «i movimenti a staffetta, i nascondigli della sostanza in luoghi non direttamente riconducibili, l’uso di parole criptiche, l’utilizzo di applicativi whatsapp, l’appuntamento dato a voce e senza scrivere messaggi». E i soldi? La gestione delle banconote ricevute è strettamente legata all’attività di riciclaggio. In un passaggio delle motivazioni, i giudici annotano alcuni elementi illuminanti rispetto alla capacità di ripulire il denaro da parte della cosca. «Ricevuti gli importi dai singoli avventori, considerate le somme elevate che complessivamente confluivano nelle loro casse, è evidente che per gli Abbruzzese sussisteva la necessità di evitare il possesso di somme (…) sintomo di singole vendite». E, dunque, «il cambio in banconote di maggiore taglio era necessario per diluire ed occultare la origine illecita di tali somme e garantirne poi una utilizzazione più lineare». In questo caso, la possibilità «di avvalersi di un esercizio commerciale si pone come un ulteriore strumento atto a camuffare la loro attività illecita ed ammantare di linearità gli incassi registrati».

Le indagini – si legge ancora nelle motivazioni – non hanno consentito di individuare «alcuna attività lecita che consentisse di giustificare la disponibilità del denaro», mentre è stato accertato come «la disponibilità economica di cui gli stessi godono ha la sola provenienza illecita».

Il ruolo di Nicola Abbruzzese

A monte di questa complessa attività, annota il gup nelle motivazioni della sentenza di primo grado, ci sarebbe Nicola Abbruzzese. Le conversazioni captate lo vedono «tenere una stretta contabilità sulle somme ricevute, arrivando a volte a commentare il guadagno, già ricevuto, o da ricevere» ed ancora «lo si nota occupato a contare le somme ancora da ricevere, richiamando somme pari a diciassette mila euro, o nelle ipotesi di maggiori forniture, anche cifre nell’ordine di trentacinquemila euro». L’imputato è considerato la figura di riferimento principale deputata a gestire «le somme date o da dare dagli intermediari» che avevano il compito di «distribuire le sostanze sul territorio, cedendole o al dettaglio o ad altri soggetti che poi spacciavano». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato