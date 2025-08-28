Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:52
il cdm

Prorogato lo “stato di emergenza” a Reggio e altri comuni calabresi – L’ELENCO

Interessati altri centri del Crotonese e soprattutto del Cosentino

Pubblicato il: 28/08/2025 – 18:50
ROMA Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di diversi stati di emergenza. In questo senso, dunque, è stato prorogato lo stato di emergenza per la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, ma non solo. La misura riguarda, infatti, altri centri della provincia di Crotone e dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza. (Ansa)

