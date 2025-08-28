Reggina, presentazione da Serie A all’Arena dello Stretto. Oltre 2.800 abbonati

festa amaranto

REGGIO CALABRIA È Serie D, ma non si direbbe. Il colpo d’occhio di ieri sera all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” parla da solo: una folla entusiasta, cori da stadio, colori amaranto ovunque. La Reggina si è presentata così alla sua gente, trasformando la passerella di rito in un vero e proprio atto d’amore collettivo. In tantissimi hanno accolto la squadra per l’inizio ufficiale della nuova stagione. Un segnale forte da parte di un popolo che non intende vivere questa Serie D come un ridimensionamento, ma come una tappa obbligata sulla strada del ritorno.

Minniti: «Siete meravigliosi. Ora sogno la curva del Granillo piena»

Tra i momenti più sentiti della serata, le parole del presidente Virgilio Minniti, visibilmente emozionato davanti all’abbraccio del pubblico: «Siete meravigliosi – ha detto – con la vostra presenza date ancora più stimolo ai nostri ragazzi. Non vedo l’ora di arrivare al Granillo per sentire la curva che canta».

Un entusiasmo condiviso anche dal tecnico Bruno Trocini, pronto a guidare una rosa costruita per vincere, e dal capitano Nino Barillà, che incarna l’identità reggina sul campo e fuori. A fare gli onori di casa anche il patron Antonino Ballarino, testimone della compattezza del gruppo societario che ha rilanciato il progetto amaranto.

Campagna abbonamenti da record: superata quota 2.800

A confermare la fiducia del pubblico c’è un dato concreto: la campagna abbonamenti ha già raggiunto quota 2.811 tessere, un numero straordinario per la categoria, e ulteriore testimonianza della voglia di esserci, sempre, da parte del tifo reggino.

Sul fronte mercato, dopo l’annuncio dell’esterno Antonio Rizzo, ieri è stata ufficializzata anche l’operazione che riporta in amaranto Francesco Gatto, reduce dalle esperienze con Ternana e Lazio. Un ritorno che rafforza la rosa in vista di un campionato che, negli obiettivi della società, non ammette repliche: si punta dritti alla promozione in Serie C.

Un’atmosfera che profuma già di professionismo

Dall’aria di festa all’Arena dello Stretto, però, traspare molto più di un semplice entusiasmo da inizio stagione: si respira una fame di riscatto, la voglia di riportare in alto un nome, una città, una storia. E se l’amaranto è (per ora) in Serie D, Reggio Calabria si comporta già da categoria superiore. La strada è tracciata. E con questo pubblico alle spalle, tutto è possibile. (redazione@corrierecal.it)

