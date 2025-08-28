Venezia, il maestro del cinema Coppola porta Scilla sul red carpet

l’omaggio

VENEZIA Trench giallo e cappellino da baseball con la scritta “Scilla”. A sorpresa è comparso così, portando un pezzo di Calabria sul red carpet, Francis Ford Coppola alla pre-apertura a Venezia della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il maestro ha superato i problemi di salute che lo avevano visto ricoverato a Roma per un malore, pochi giorni dopo il passaggio in Calabria come ospite d’onore della XXII edizione del Magna Graecia Film Festival. Il grande regista italo-americano, autore tra gli altri di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, ieri è arrivato sul red carpet del Lido sorretto dal cineasta tedesco Werner Herzoga, a Venezia per ricevere il Leone d’Oro alla Carriera.

“Sono qui per elogiare Herzog e non è sufficiente, perché è davvero un fenomeno che ha lavorato in tutti i settori del cinema. Io non ho mai visto film come i suoi, tutti diversi gli uni dagli altri. Ha inventato categorie che ancora non credo abbiano nome. E’ questa solo una piccola parte della sua produzione straordinaria. Ha fatto tutto quello che si poteva fare, lui è una enciclopedia del cinema”, ha detto Coppola nella sua laudatio di Herzog, alla consegna al regista tedesco del Leone d’oro alla carriera nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. “Insieme abbiamo passato tanti momenti straordinari a casa mia a San Francisco, gli ho anche presentato Lina che è poi diventata sua moglie”, ha aggiunto il regista. (redazione@corrierecal.it)

