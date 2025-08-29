Catanzaro, vento e ostacoli sulla strada per La Spezia: il “Picco” danneggiato. Biasci verso l’addio

l’imprevisto

CATANZARO C’è una trasferta insidiosa all’orizzonte per il Catanzaro di Alberto Aquilani, atteso sabato sera (ore 21) allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia per la seconda giornata del campionato di Serie B. Un match importante per testare la crescita dei giallorossi in questa nuova stagione. L’avvicinamento alla sfida, però, è stato segnato da un imprevisto extra-campo: danni strutturali allo stadio dello Spezia causati dal maltempo. Nelle ultime ore, infatti, raffiche di vento oltre i 110 km/h hanno colpito la città ligure provocando la caduta di un grosso albero all’interno dell’impianto sportivo. Il crollo ha danneggiato la linea elettrica, abbattuto un palo di illuminazione, distrutto parte dell’inferriata lungo Via dei Pioppi e ostruito l’accesso ai tornelli della tribuna. Le autorità locali e i tecnici dello Spezia sono già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza, ma la partita è confermata e si giocherà regolarmente come da calendario.

Il Catanzaro cerca conferme

Per il Catanzaro, che ha iniziato il campionato con ambizioni dopo l’ottimo rendimento dello scorso anno, quella di sabato sarà una prova di maturità. La squadra di Aquilani – che ha portato con sé idee moderne, pressing organizzato e un’identità tattica propositiva – è chiamata a misurarsi con una delle formazioni più attrezzate della categoria, retrocessa lo scorso anno dalla Serie A e desiderosa di risalire subito. Tutto questo in attesa della chiusura del calciomercato che, come promesso dal patron Floriano Noto, dovrebbe portare elementi di qualità per far sognare la piazza. Per quanto riguarda le partenza, Tommaso Biasci dovrebbe presto salutare per accasarsi all’Avellino. (redazione@corrierecal.it)

Foto Ansa

