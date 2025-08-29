Impianti Dri a Gioia Tauro, Urso: «Settimana prossima mi confronterò con Occhiuto e i sindaci»

l’incontro

Per il piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva «è necessario alimentare i forni elettrici e realizzare gli impianti Dri (preridotto) a Taranto. Per fare questo serve una fase transitoria facendo approdare una nave rigassificatrice, altrimenti mancherebbe il gas per alimentare i forni elettrici e gli impianti Dri. La scelta, in queste ore, è nelle mani del Comune di Taranto che ancora non è riuscito a svolgere una riunione dell’assemblea comunale per dare degli indirizzi chiari. Attendo che ci diano una indicazione precisa». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Rai News 24. «E’ in corso la gara, aggiornata, per l’assegnazione degli stabilimenti siderurgici a un player industriale che presenti un piano capace di andare verso la piena decarbonizzazione. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il 15 settembre. Ma a quel punto – ha sottolineato Urso – dovremo dire se il polo del Dri si potrà realizzare a Taranto, ove ci fosse il consenso del Comune e degli altri attori locali alla nave rigassificatrice, altrimenti dovremo farlo altrove. La prossima settimana – ha spiegato – mi confronterò nuovamente con il governatore della Calabria Occhiuto e i sindaci dell’area di Gioia Tauro che si sono offerti di ricevere, in quel porto, la nave e realizzare in quel contesto il polo».

