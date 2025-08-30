Guardia di Finanza di Lamezia, cambio al vertice: Giuseppe Maniglio è il nuovo comandante del reparto

passaggio di consegne

Nella giornata di ieri, ha avuto luogo, alla presenza del Comandante Provinciale di Catanzaro, Colonnello t.ST Pierpaolo MANNO, il passaggio di consegne nella carica di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, tra il Maggiore Valentino Luce, cedente, ed il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio, subentrante. Dopo tre anni di intenso lavoro, in un contesto territoriale complesso e strategico per la tutela della legalità economico-finanziaria, il Maggiore Valentino Luce ha concluso il proprio mandato al vertice del Gruppo di Lamezia per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ravenna.

A subentrargli è il Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio, 48 anni, laureato in Giurisprudenza e in Economia e Commercio e con una lunga e qualificata esperienza operativa in contesti territoriali complessi. L’Ufficiale proveniente dal Gruppo di Sibari, nel corso della sua carriera ha comandato, infatti, il Gruppo di Taranto, il Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, prestando, inoltre, servizio presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Bari e di Lecce. Durante l’avvicendamento, il Colonnello Manno ha ringraziato il Maggiore Valentino Luce per la costante collaborazione fornita e per i lusinghieri risultati ottenuti nel triennio di permanenza al Comando del Gruppo ed ha rivolto al Tenente Colonnello Giuseppe Maniglio parole di benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso professionale, sottolineando l’importanza del ruolo assegnatogli in un’area strategica della provincia catanzarese per il contrasto alla criminalità economico finanziaria.

