Regionali, Tridico candida Donatella Di Cesare capolista

la composizione delle liste

Il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Calabria, Pasquale Tridico, ha già iniziato a scaldare i motori. E dopo la festa dell’Unità di Spezzano della Sila, l’europarlamentare del M5S ha presentato, in diretta tv, il simboli della lista che porterà il suo nome. Dentro il cerchietto ci sono il sole giallo e il cielo azzurro “della Calabria”, ma anche un baffo rosso/arancione “per indicare la nostra prospettiva progressista”. Ciò che farà la differenza, però, saranno i nomi che scenderanno in campo. In un articolo pubblicato sul Foglio di questa mattina, si fa il punto della situazione. Ad aiutare Tridico in questa campagna elettorale ci sarà Mimmo Talarico, ex consigliere regionale con l’Italia dei Valori. Entro una settimana dovranno essere presentate le liste, quindi i tempi sono strettissimi. Tridico avrebbe pensato anche a Mimmo Lucano – incontrato ieri – suscitando le ire di Avs che lo ha già scelto (con successo) per l’europarlamento. E così – come riporta il Foglio – nella civica di Tridico al suo posto correrà Sasà Albanese, un’attivista calabrese vicinissimo a Lucano. Insieme a lui ci sarà anche l’ex Rifondazione Michelangelo Tripodi. Ma il vero pezzo forte della lista sarà un altro: Donatella Di Cesare. La prof di Filosofia della Sapienza, nonché firma del Fatto Quotidiano, è soprattutto un volto noto dei talk show televisivi per via delle discutibili tesi sul conflitto ucraino, ma non solo. Per lei pronto un posto da capolista in provincia di Reggio Calabria.

Un nome, quello della docente, cui si aggiungono quelli Tomaso Montanari, Elena Basile, Stefano Fassina, Angelo D’Orsi, Piero Bevilacqua, Luigi Ferrajoli e Francesco Sylos Labini. Tutti espressione di «un mondo politico culturale di docenti universitari e intellettuali a “tinte rossobrune” che adora Tridico e lo sogna alla guida della Calabria», scrive infine il Foglio.