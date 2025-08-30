Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:00
la tragedia

Si butta nel lago per salvare i figli e scompare, ritrovato il corpo

Sergio Corsano, turista tedesco di 55 anni, era dispero da lunedì. Il cadavere ritrovato dopo cinque giorni

Pubblicato il: 30/08/2025 – 18:12
Si butta nel lago per salvare i figli e scompare, ritrovato il corpo

E’ stato ritrovato e recuperato poco fa il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni, di origini italiane, disperso da lunedì, quando si era tuffato nel Lago di Como, riuscendo a salvare i suoi due figli ritrovatisi in difficoltà. L’uomo poi era scomparso tra i flutti, nello specchio di lago tra gli abitati di Dorio (Lecco) e Domaso (Como). Oggi, dopo cinque giorni di ricerche, il corpo è stato individuato e recuperato. Per le ricerche erano stati mobilitati i Vigili del fuoco, entrati in azione anche con un Rov (un tipo di “drone sottomarino” guidato dalla superficie tramite un cavo per effettuare ricerche e recuperi in acqua), e la Guardia costiera oltre a numerosi volontari. (Ansa)

