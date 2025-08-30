Usa, Corte d’appello boccia i dazi di Trump: sono illegali

dal mondo

Una corte d’appello federale ha stabilito che i dazi globali imposti dall’amministrazione Trump sui prodotti stranieri sono illegali, confermando la sentenza di un tribunale di grado inferiore che ha bocciato i poteri di emergenza invocati dal presidente Donald Trump in base alla legge International Emergency Economic Powers Act, risalente al 1977. La corte d’appello del circuito giudiziario federale per ora ha mantenuto in vigore i dazi fino al mese di ottobre, per dare tempo all’amministrazione Trump di presentare un ricorso presso la Corte suprema.

Trump: «Dazi ancora in vigore, faremo ricorso»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha contestato la sentenza di una corte d’appello federale, che ha definito illegali i dazi globali imposti dalla sua amministrazione sui prodotti stranieri. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Usa ha affermato che “tutti i dazi sono ancora in vigore”. La corte d’appello ha infatti mantenuto temporaneamente in vigore le tariffe fino a ottobre, per dare tempo al governo federale di fare ricorso contro il pronunciamento. Trump ha aggiunto che la sua amministrazione porterà il caso alla Corte suprema. “Una corte d’appello fortemente di parte ha affermato, sbagliando, che i nostri dazi dovrebbero essere rimossi, ma sanno bene che alla fine il Paese vincerà: cancellare queste tariffe sarebbe un disastro totale per la nostra nazione”, ha scritto il presidente. (Ansa)

