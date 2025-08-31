Cosenza calcio, ad annunciare la partenza di Rizzo Pinna ci pensa l’Ascoli

mercato rossoblù

COSENZA Per sapere che fine avesse fatto Andrea Rizzo Pinna, centrocampista rossoblù è stato necessario affidarsi all’Ascoli. Già, perché mentre il Cosenza calcio, la sua società di appartenenza, ha preferito mantenere il silenzio – almeno fino al momento in cui scriviamo – è stata la società marchigiana a informare i tifosi e gli addetti ai lavori che il calciatore milanese classe 1998 si è trasferito nelle Marche a titolo temporaneo, con diritto di riscatto.

Un comunicato diffuso intorno alle 12:30, con tanto di dettagli sulla carriera del giocatore: cresciuto nei settori giovanili di Atalanta, Inter e Spal, protagonista nelle Nazionali giovanili italiane, Rizzo Pinna ha collezionato esperienze in D (Palermo e Vis Artena), in C (Foggia e Lucchese), prima del debutto tra i cadetti proprio con il Cosenza, dove ha messo a referto due gol (contro Mantova e Frosinone) e un assist.

Il calciatore ieri non era stato inserito nella lista dei convocati per il match serale del Cosenza contro la Salernitana.