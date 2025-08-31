Sciopero nazionale del Gruppo Fs: disagi previsti per il 4 e 5 settembre

la protesta

ROMA Un nuovo sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L’astensione dal lavoro avrà inizio alle ore 21 di giovedì 4 settembre e si concluderà alle 18 di venerdì 5 settembre 2025.

A renderlo noto è stata la stessa società FS attraverso un comunicato ufficiale. Lo sciopero coinvolgerà in particolare il personale di macchina e di bordo, con ripercussioni sia sul traffico ferroviario passeggeri che su quello merci.

Al momento resta incerta la partecipazione dei lavoratori di Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, ma non si esclude che anche loro possano aderire alla mobilitazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato