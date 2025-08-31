Verso le Regionali, ecco tutti i candidati del Movimento 5 Stelle – NOMI

CALABRIA AL VOTO

LAMEZIA TERME E’ stato pubblicato sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle l’elenco delle autocandidature M5S alle elezioni regionali: l’elenco, che si può consultare alla fine dell’articolo, è suddiviso per le tre circoscrizioni Nord (provincia di Cosenza-9 nomi), Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia-8 nomi) e Sud (Reggio Calabria-7 nomi). Tra i nomi di aspiranti candidati al Consiglio regionale spiccano quelli dell’uscente capogruppo regionale Davide Tavernise, delle già parlamentari Elisa Scutellà – che ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso, contestatissimo, del forzista Andrea Gentile – ed Elisabetta Barbuto, dell’assessore comunale di Cosenza Veronica Buffone, dell’assessore comunale di Vibo Marco Miceli, di Giuseppe Giorno, di Luigi Stranieri e della giornalista Terri Boemi. Le autocandidature sono state presentate sulla piattaforma del M5S. Sempre sulla piattaforma online domani – dalle ore 10 alle ore 22 – ci sarà la consultazione per l’approvazione definitiva della lista, che sosterrà la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, per la presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato