Ultimo aggiornamento alle 10:53
CALABRIA AL VOTO

Verso le Regionali, ecco tutti i candidati del Movimento 5 Stelle – NOMI

Pubblicato l’elenco delle autocandidature, domani saranno votate on line. Tra i nomi Scutellà, Tavernise, Barbuto, Buffone, Miceli, Boemi

Pubblicato il: 31/08/2025 – 10:40
Verso le Regionali, ecco tutti i candidati del Movimento 5 Stelle – NOMI

LAMEZIA TERME E’ stato pubblicato sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle l’elenco delle autocandidature M5S alle elezioni regionali: l’elenco, che si può consultare alla fine dell’articolo, è suddiviso per le tre circoscrizioni Nord (provincia di Cosenza-9 nomi), Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia-8 nomi) e Sud (Reggio Calabria-7 nomi). Tra i nomi di aspiranti candidati al Consiglio regionale spiccano quelli dell’uscente capogruppo regionale Davide Tavernise, delle già parlamentari Elisa Scutellà – che ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso, contestatissimo, del forzista Andrea Gentile –  ed Elisabetta Barbuto, dell’assessore comunale di Cosenza Veronica Buffone, dell’assessore comunale di Vibo Marco Miceli, di Giuseppe Giorno, di Luigi Stranieri e della giornalista Terri Boemi.  Le autocandidature sono state presentate sulla piattaforma del M5S. Sempre sulla piattaforma online domani – dalle ore 10 alle ore 22 – ci sarà la consultazione per l’approvazione definitiva della lista, che sosterrà la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, per la presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra. (a. cant.)

MOVIMENTO 5 STELLE-LISTA CANDIDATI REGIONALI CALABRIADownload

