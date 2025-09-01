Skip to main content

01/09/2025
VERTENZA TIROCINANTI

Cassano all’Ionio verso la stabilizzazione dei TIS: 11 assunzioni a tempo indeterminato

Dalla giunta comunale via libera alla modifica del Piano del fabbisogno triennale del Piao. Il sindaco Iacobini: «Un atto di giustizia sociale»

Pubblicato il: 01/09/2025 – 14:10
Cassano all’Ionio verso la stabilizzazione dei TIS: 11 assunzioni a tempo indeterminato

CASSANO ALL’IONIO La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha approvato le modifiche al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027, la cui sottosezione 3.3 riguarda il Piano triennale del fabbisogno del personale. Atto che apre ufficialmente all’assunzione a tempo indeterminato di tutte le 11 unità del bacino dei TIS attualmente in forza alla pianta organica dell’Ente sibarita.
L’Amministrazione comunale, già con deliberazione di Giunta comunale del 29/07/2025, aveva manifestato la volontà di procedere alla stabilizzazione dei TIS, dando mandato agli uffici di predisporre gli atti necessari, tra cui le modifiche al Piano integrato di attività e organizzazione, per rendere operative tutte le decisioni precedentemente assunte. Motivo per cui, dopo il lavoro degli uffici comunali e in esecuzione della deliberazione di fine luglio, la stessa Giunta Comunale, nei giorni scorsi, ha proceduto ufficialmente ad approvare la modifica del PIAO 2025/2027 ed in particolare della sezione 3.3 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale al fine di avviare formalmente il percorso di stabilizzazione a tempo indeterminato di tutti gli 11 tirocinanti under 60 anni attualmente utilizzati dall’Ente sibarita.
«Si tratta di un atto di giustizia sociale – ha dichiarato il Sindaco Gianpaolo Iacobini – che conferma l’impegno dell’Amministrazione nella concretizzazione degli obiettivi prefissati. Stiamo portando avanti un percorso chiaro e trasparente, definito insieme ai sindacati ed ai lavoratori, al fine di garantire tutele, dignità e stabilità. Proseguiamo nel solco delle linee programmatiche condivise con tutta la maggioranza, i cui consiglieri ringrazio per il sostegno e la volontà manifestati per la risoluzione della problematica, nella consapevolezza che solo attraverso il dialogo e la coesione si costruisca una comunità più giusta ed equilibrata».

Politica
stabilizzazione tis calabria
stabilizzazione tis cassano ionio
Tirocinanti calabria
tirocinanti cassano ionio
tis calabria
Cosenza
Jonio
Politica
Ultime
