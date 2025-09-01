Coppa Italia Serie D: Reggina e Sambiase avanti, spettacolo nei derby calabresi

le prime sfide stagionali

Due sfide ad alta intensità, due derby sentiti e combattuti, due passaggi del turno. È questo il verdetto della domenica di Coppa Italia Serie D per le squadre calabresi, con Reggina e Sambiase che festeggiano la qualificazione al turno successivo, superando rispettivamente Vibonese e Vigor Lamezia in due match molto diversi ma ugualmente intensi.

Reggina ai rigori: superata la Vibonese dopo l’1-1

Al termine di una partita vibrante e giocata a viso aperto, è la Reggina a sorridere nel derby contro la Vibonese, che ha resistito in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo. L’incontro si era sbloccato nella ripresa grazie al vantaggio amaranto firmato da Ragusa, ma la reazione dei rossoblù non si è fatta attendere.

Nonostante l’uomo in meno, la Vibonese ha trovato il pareggio nei minuti finali con Hernandez, complice un’uscita avventata del portiere reggino che ha lasciato la porta sguarnita. L’1-1 ha mandato le squadre ai calci di rigore, dove la freddezza dagli undici metri ha fatto la differenza. Per la Vibonese, decisivi gli errori di Hernandez e Mangiaracina, mentre la Reggina ha chiuso i conti con il penalty decisivo realizzato da Laaribi, ex della partita, per il 5-3 finale. Una qualificazione che conferma le ambizioni della squadra di Trocini, candidata alla promozione, ma che non ridimensiona la prestazione dei ragazzi di Esposito, che lascia ben sperare in vista dell’esordio in campionato di domenica contro il Paternò al “Luigi Razza”.

Sambiase vince il derby cittadino con la Vigor Lamezia

Atmosfera elettrica al “Guido D’Ippolito”, dove davanti a circa tremila spettatori è andato in scena l’atteso derby tra Sambiase e Vigor Lamezia, valido per il primo turno della Coppa Italia Serie D. A decidere l’incontro è stato un autentico gioiello di Costanzo, che al 61’ ha fatto esplodere di gioia il tifo giallorosso con un gran gol che ha rotto l’equilibrio di una gara tirata e molto sentita. Il Sambiase ha gestito con maturità il vantaggio fino al triplice fischio, ottenendo così un successo di prestigio contro la rivale cittadina e staccando il pass per i trentaduesimi di finale, in programma l’8 ottobre. (redazione@corrierecal.it)

