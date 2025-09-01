Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
mondiali 2026
Dal Viminale c’è l’ok a Italia-Israele. «Si può giocare»
Il sindaco di Udine Felice De Toni ne aveva chiesto il rinvio
Pubblicato il: 01/09/2025 – 17:14
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La partita Italia-Israele, in programma per il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 «per quanto di competenza del Viminale, si può giocare». È quanto si apprende da fonti del Ministero dell’Interno che spiegano che «al momento non sono emersi rischi per l’ordine pubblico». A chiedere il rinvio del match è stato il sindaco della città friulana, Alberto Felice De Toni, alla luce del conflitto in corso a Gaza. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali