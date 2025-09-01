Scontro tra due moto a Diamante, tre feriti

l’incidente

DIAMANTE Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio lungo Strada Statale 18 nei pressi di Diamante, in provincia di Cosenza. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra due moto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Tre le persone rimaste ferite. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria a consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e lo svolgimento dei rilievi. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato