Ultimo aggiornamento alle 18:36
l’incidente

Scontro tra due moto a Diamante, tre feriti

Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Traffico al momento deviato dall’Anas

Pubblicato il: 01/09/2025 – 18:25
Scontro tra due moto a Diamante, tre feriti

DIAMANTE Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio lungo Strada Statale 18 nei pressi di Diamante, in provincia di Cosenza. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra due moto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Tre le persone rimaste ferite. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria a consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e lo svolgimento dei rilievi. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

