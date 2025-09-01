Ultimi colpi di mercato: Catanzaro ambizioso, Crotone esperto, Cosenza deludente

calciomercato

Il calciomercato estivo si è chiuso con una giornata intensa anche per le tre calabresi del calcio professionistico. Tra ambizioni confermate, scelte di continuità ed evidenti delusioni, Catanzaro, Crotone e Cosenza hanno definito i loro organici per affrontare la nuova stagione. Ecco com’è andata l’ultima giornata di trattative.

Catanzaro, colpi da categoria superiore

Il Catanzaro si candida nuovamente come protagonista in Serie B, piazzando tre operazioni di assoluto rilievo. Il colpo più altisonante è senza dubbio quello di Rémi Oudin, fantasista francese reduce dall’esperienza in Serie A con Lecce e Sampdoria. Il 29enne arriva a titolo definitivo e ha firmato con i giallorossi fino al 2026, portando in dote classe ed esperienza internazionale, con oltre 200 presenze tra Ligue 1 e Serie A. A centrocampo arriva anche Davide Buglio, prelevato dalla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto. Classe 1998, il centrocampista è stato protagonista di una stagione solida in Serie C e rappresenta un innesto di sostanza e continuità. Non è un volto nuovo invece Tommaso Cassandro, che torna al “Ceravolo” dopo l’ottima stagione scorsa. Il difensore arriva in prestito dal Como ma si è già legato al Catanzaro fino al 2026, segnale di fiducia e continuità tecnica. L’unica uscita di rilievo è quella di Tommaso Biasci, ceduto all’Avellino dopo due stagioni importanti con le Aquile.

Cosenza, mercato deludente e poco ambizioso

La sessione estiva del Cosenza si chiude con un bilancio decisamente negativo. Nell’ultimo giorno di mercato è stato ufficializzato un solo arrivo: Christian Langella, centrocampista classe 2000 prelevato dal Rimini. Il giocatore, con un passato tra Serie D e C. Mario Gargiulo, ceduto al Campobasso a titolo definitivo. Il mercato rossoblù si chiude così senza squilli, lasciando perplessi tifosi e addetti ai lavori. Dopo un’estate di attese, il club silano sembra essersi fermato, senza dare segnali concreti di ambizione.

Crotone, esperienza e futuro per sognare

Il Crotone, invece, ha sfruttato l’ultima giornata per rinforzare con intelligenza ed equilibrio. Il centrocampo si arricchisce di un giocatore di grande esperienza come Simone Calvano, arrivato dal Monopoli in prestito con diritto di riscatto. Classe 1993, vanta quasi 300 presenze tra Serie A, B e C. In difesa, ecco l’innesto di Filippo Berra, ex Benevento, che ha firmato un biennale con i pitagorici. Il classe 1995 porta solidità e affidabilità in retroguardia con alle spalle oltre 270 presenze tra B e C. Colpo in prospettiva è invece Mario Perlingieri, attaccante classe 2005, reduce da un’ottima stagione con il Benevento e già convocato in Nazionale Under 20. Il giovane talento arriva in prestito e rappresenta una scommessa interessante. Sul fronte uscite, spicca il doppio addio a titolo definitivo di Marco Tumminello e Raffaele Cantisani. In particolare, il passaggio di Tumminello al Benevento è stato una vera sorpresa: la trattativa con l’Union Brescia sembrava in dirittura d’arrivo, ma l’intervento dei sanniti ha cambiato tutto all’ultimo secondo. (redazione@corrierecal.it)