Ultimo aggiornamento alle 12:12
DAL MINISTERO

Università, più risorse per la Calabria: per il 2025 ecco 200 milioni (+2% rispetto all’anno scorso)

Alla Magna Graecia di Catanzaro 55.495.237 euro (+4%), alla Mediterranea di Reggio 31.722.931 euro e all’Unical di Rende 110.202.716 euro

Pubblicato il: 01/09/2025 – 12:11
ROMA Aumentano le risorse per le università della Calabria. È di 197.420.884 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il Ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo a tutte le università. Per quelle della Calabria l’incremento è dell’2% rispetto al 2024 e del 21% rispetto ai 163.028.602 euro stanziati nel 2019.
“Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia”, commenta il Ministro Bernini.
In dettaglio, la ‘Magna Graecia’ di Catanzaro riceverà 55.495.237 euro (il 4% in più rispetto al 2024), la ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria potrà contare su un finanziamento di 31.722.931 euro, mentre le risorse destinate all’Unical, l’Università della Calabria di Rende (CS), ammonteranno a 110.202.716 euro.
L’incremento dei finanziamenti alle università calabresi si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest’anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.

