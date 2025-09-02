Brunori ringrazia la “sua” San Fili con un concerto gratuito in piazza

L’EVENTO

SAN FILI Il Comune di San Fili ha annunciato sui suoi canali social un appuntamento imperdibile: “Da Sanremo a San Fili”, un incontro speciale fra musica e parole con Brunori Sas, che torna nel suo paese per incontrare la comunità e condividere con il pubblico il racconto di un anno straordinario: appuntamento giovedì 11 settembre in piazza Stazione dalle 21. Un ritorno atteso, una serata di racconti e musica che unisce Sanremo e San Fili sotto il segno di Dario.

Dopo aver emozionato l’Italia intera al Festival di Sanremo 2025, conquistando il terzo posto e il prestigioso Premio Bardotti con il brano «L’albero delle noci», Brunori Sas ha proseguito il suo viaggio artistico con una lunga serie di concerti nei palazzetti e nei più importanti festival italiani. Ora sceglie San Fili per un momento intimo e speciale, un ritorno a casa nel segno della musica e della gratitudine.

L’evento, organizzato dal Comune di San Fili con il supporto di Mazinga Eventi che Brunori ha scelto di condividere con la comunità a titolo gratuito, sarà un’occasione unica per ascoltare dalla voce del cantautore i retroscena, le emozioni e le storie di un percorso che lo ha consacrato tra i protagonisti della scena musicale italiana.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni: per i residenti a San Fili ritiro biglietti presso il Comune, dal 3 all’8 settembre, nel seguente orario: da mercoledì a sabato: ore 9:00–13:00 e 15:00–19:00, domenica e lunedì: ore 9:00–13:00. Dall’8 settembre prenotazioni online aperte a tutti tramite App Dice. Per richieste partecipazione persone con disabilità, scrivere a: comunedisanfili@libero.it.