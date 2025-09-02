Brunori ringrazia la “sua” San Fili con un concerto gratuito in piazza
Appuntamento giovedì 11 settembre in piazza Stazione dalle 21. Tutte le informazioni per prenotare
SAN FILI Il Comune di San Fili ha annunciato sui suoi canali social un appuntamento imperdibile: “Da Sanremo a San Fili”, un incontro speciale fra musica e parole con Brunori Sas, che torna nel suo paese per incontrare la comunità e condividere con il pubblico il racconto di un anno straordinario: appuntamento giovedì 11 settembre in piazza Stazione dalle 21. Un ritorno atteso, una serata di racconti e musica che unisce Sanremo e San Fili sotto il segno di Dario.
Dopo aver emozionato l’Italia intera al Festival di Sanremo 2025, conquistando il terzo posto e il prestigioso Premio Bardotti con il brano «L’albero delle noci», Brunori Sas ha proseguito il suo viaggio artistico con una lunga serie di concerti nei palazzetti e nei più importanti festival italiani. Ora sceglie San Fili per un momento intimo e speciale, un ritorno a casa nel segno della musica e della gratitudine.
L’evento, organizzato dal Comune di San Fili con il supporto di Mazinga Eventi che Brunori ha scelto di condividere con la comunità a titolo gratuito, sarà un’occasione unica per ascoltare dalla voce del cantautore i retroscena, le emozioni e le storie di un percorso che lo ha consacrato tra i protagonisti della scena musicale italiana.
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
Info e prenotazioni: per i residenti a San Fili ritiro biglietti presso il Comune, dal 3 all’8 settembre, nel seguente orario: da mercoledì a sabato: ore 9:00–13:00 e 15:00–19:00, domenica e lunedì: ore 9:00–13:00. Dall’8 settembre prenotazioni online aperte a tutti tramite App Dice. Per richieste partecipazione persone con disabilità, scrivere a: comunedisanfili@libero.it.