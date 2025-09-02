Federico Di Francesco: «Catanzaro scelta giusta per me. Aquilani e Polito decisivi»

il volto nuovo

CATANZARO «È una sfida che vivo con entusiasmo, come ho sempre fatto nella mia carriera. L’opportunità di venire a Catanzaro si è concretizzata negli ultimi quindici giorni di mercato. A Palermo la situazione era cambiata, e penso che questa sia la scelta più giusta per me». Si presenta così Federico Di Francesco, nuovo innesto offensivo del Catanzaro di Alberto Aquilani, arrivato a portare esperienza e qualità nel reparto avanzato. «Qui ho trovato un gruppo sano – ha detto l’attaccante – con tanti giovani di grande qualità. Mi metterò subito a disposizione per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali». Il legame con Catanzaro, in realtà, parte da un ricordo preciso: «Ci ho giocato contro solo due anni fa, con la maglia del Palermo. Ricordo un ambiente molto caldo, una città con tanta voglia di calcio e un pubblico che sostiene davvero la squadra. Il Catanzaro ci mise in grande difficoltà, giocava bene ed era competitivo». Fondamentali per la sua scelta il tecnico e il direttore sportivo: «Con il mister Aquilani ho parlato, e insieme a Ciro Polito sono stati tra i motivi principali del mio arrivo. Mi hanno fatto un’ottima impressione: persone serie, preparate, con grande ambizione». Tra i volti già noti dello spogliatoio, Di Francesco ritroverà qualche volto familiare: «Conosco Marco D’Alessandro, con cui ho giocato e ho un bel rapporto. Marco Pompetti, poi, è di Pescara come me. E con molti altri ci siamo incrociati sul campo nel corso degli anni». Quanto agli obiettivi, l’esterno offensivo preferisce mantenere il profilo basso: «Penso alla squadra, ragiono giorno per giorno. Voglio mettermi nelle condizioni di dare il mio contributo. Le ambizioni personali? Sono una conseguenza del lavoro collettivo». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato