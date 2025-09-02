Maltrattamenti in famiglia, divieto di dimora per un uomo nel Crotonese

IL PROVVEDIMENTO

ISOLA DI CAPO RIZZUTO Nei giorni scorsi i militari della locale tenenza carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Isola di Capo Rizzuto e provincia di Crotone, emessa dal Tribunale di Crotone, nei confronti di un uomo ivi residente. Quest’ultimo, indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, era già destinatario del divieto di avvicinamento alla stessa. Nonostante la misura a cui era sottoposto, i militari lo avevano trovato in casa della vittima e di conseguenza arrestato.

Gli ulteriori accertamenti, scaturiti anche dalle dichiarazioni della parte offesa, hanno permesso di richiedere l’aggravamento della misura in atto e l’uomo è stato obbligato a lasciare il territorio crotonese.

Il provvedimento adottato testimonia l’impegno, quotidiano ed incessante, spesso silenzioso, dell’Arma dei carabinieri sul territorio di tutta la provincia, nella repressione dei reati del “codice rosso”, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio.