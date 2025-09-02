Skip to main content

02/09/2025
l’episodio

Paura a Lamezia: crolla la facciata di un palazzo

L’episodio a Sambiase. Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area

Pubblicato il: 02/09/2025 – 13:50
LAMEZIA TERME Una facciata laterale di un edificio di quattro piani venuta giù improvvisamente. È quanto avvenuto a Lamezia Terme, in via Galluppi, nel quartiere di Sambiase. Sul posto sono subito giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro (distaccamento di Lamezia).
Al momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118. I Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte. (redazione@corrierecal.it)

Cronaca
Lamezia Terme
