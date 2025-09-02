Regionali: «Giani, Occhiuto e Acquaroli favoriti sui social»

Socialcom

ROMA Chi vincerebbe le elezioni regionali in Toscana, Calabria e nelle Marche, se si votasse oggi sui social? A questa domanda ha provato a rispondere Socialcom, digital community che monitora le tendenze della comunicazione web, attraverso un’analisi realizzata per “Quarta Repubblica” di Nicola Porro, basata su 100mila menzioni e 2,4 milioni di interazioni sui social media: il periodo di riferimento è luglio-agosto 2025. Il modello tiene conto di follower, like, engagement e sentiment positivo o negativo. Nelle Marche, la sfida è tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. Acquaroli, governatore uscente e candidato del centrodestra, ha un indice di probabilità di vittoria del 53% contro il 47% di Ricci. Sebbene Ricci sia forte sui social, il suo indice è influenzato negativamente dalla recente inchiesta su “Affidopoli”. I temi più discussi in questa regione sono l’indagine su Ricci (44%), la sanità (10%) e il turismo (8%). Acquaroli – rileva ancora Socialcom – ha 103mila follower e 122mila like, con un engagement di 250mila. Il suo sentiment è 68% positivo e 32% negativo. Ricci può contare invece su 92.1mila follower, 204.3mila like e un engagement di 555mila. Il suo sentiment è 26% positivo e 74% negativo.

In Calabria Occhiuto in vantaggio su Tridico

In Calabria, Roberto Occhiuto è in netto vantaggio su Pasquale Tridico. Occhiuto ha un indice di vittoria del 61% contro il 39% di Tridico. Nonostante l’inchiesta che lo vede coinvolto, Occhiuto mantiene un sentiment stabile e positivo, grazie anche all’efficacia dei suoi canali social. I principali temi discussi in Calabria sono la sanità (22%), le dimissioni di Occhiuto (20%) e gli investimenti (8%). Occhiuto vanta 228.3mila follower e 381.7mila like, con un engagement di 258.6mila. Il suo sentiment è 45% positivo e 55% negativo. Tridico ha dalla sua parte 39.8mila follower, 157.4mila like e un engagement di 297.3mila. Il suo sentiment è 44% positivo e 56% negativo.

In Toscana favorito Giani

In Toscana, il presidente uscente del centrosinistra Eugenio Giani è il candidato favorito con il 73% di probabilità di vittoria contro il 27% di Alessandro Tomasi. I temi principali in questa regione sono il “campo largo” (18%), la sanità (15%) e la cultura (9%). Giani conta 365mila follower, 756.8mila like, vantando un engagement di 263.7mila. Il suo sentiment è 49% positivo e 51% negativo. Lo sfidante del centrodestra Tomasi, invece, annovera 42mila follower e 40.3mila like, con un engagement di 41.6mila. Il suo sentiment è 44% positivo e 56% negativo. (Adnkronos)

