Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Socialcom

Regionali: «Giani, Occhiuto e Acquaroli favoriti sui social»

L’analisi su oltre 2 milioni di interazioni rivela i trend digitali nelle tre regioni

Pubblicato il: 02/09/2025 – 12:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali: «Giani, Occhiuto e Acquaroli favoriti sui social»

ROMA Chi vincerebbe le elezioni regionali in Toscana, Calabria e nelle Marche, se si votasse oggi sui social? A questa domanda ha provato a rispondere Socialcom, digital community che monitora le tendenze della comunicazione web, attraverso un’analisi realizzata per “Quarta Repubblica” di Nicola Porro, basata su 100mila menzioni e 2,4 milioni di interazioni sui social media: il periodo di riferimento è luglio-agosto 2025. Il modello tiene conto di follower, like, engagement e sentiment positivo o negativo. Nelle Marche, la sfida è tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. Acquaroli, governatore uscente e candidato del centrodestra, ha un indice di probabilità di vittoria del 53% contro il 47% di Ricci. Sebbene Ricci sia forte sui social, il suo indice è influenzato negativamente dalla recente inchiesta su “Affidopoli”. I temi più discussi in questa regione sono l’indagine su Ricci (44%), la sanità (10%) e il turismo (8%). Acquaroli – rileva ancora Socialcom – ha 103mila follower e 122mila like, con un engagement di 250mila. Il suo sentiment è 68% positivo e 32% negativo. Ricci può contare invece su 92.1mila follower, 204.3mila like e un engagement di 555mila. Il suo sentiment è 26% positivo e 74% negativo.

In Calabria Occhiuto in vantaggio su Tridico

In Calabria, Roberto Occhiuto è in netto vantaggio su Pasquale Tridico. Occhiuto ha un indice di vittoria del 61% contro il 39% di Tridico. Nonostante l’inchiesta che lo vede coinvolto, Occhiuto mantiene un sentiment stabile e positivo, grazie anche all’efficacia dei suoi canali social. I principali temi discussi in Calabria sono la sanità (22%), le dimissioni di Occhiuto (20%) e gli investimenti (8%). Occhiuto vanta 228.3mila follower e 381.7mila like, con un engagement di 258.6mila. Il suo sentiment è 45% positivo e 55% negativo. Tridico ha dalla sua parte 39.8mila follower, 157.4mila like e un engagement di 297.3mila. Il suo sentiment è 44% positivo e 56% negativo.

In Toscana favorito Giani

In Toscana, il presidente uscente del centrosinistra Eugenio Giani è il candidato favorito con il 73% di probabilità di vittoria contro il 27% di Alessandro Tomasi. I temi principali in questa regione sono il “campo largo” (18%), la sanità (15%) e la cultura (9%). Giani conta 365mila follower, 756.8mila like, vantando un engagement di 263.7mila. Il suo sentiment è 49% positivo e 51% negativo. Lo sfidante del centrodestra Tomasi, invece, annovera 42mila follower e 40.3mila like, con un engagement di 41.6mila. Il suo sentiment è 44% positivo e 56% negativo. (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
acquaroli
giani
OCCHIUTO
regionale 2025
socialcom
Top
voto regionali sui social
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x