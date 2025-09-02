Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

verso il voto

Regionali, Toscano schiera la sua squadra. Ecco i candidati al Consiglio – NOMI

L’avvocato corre con Democrazia Sovrana e Popolare, il partito da lui fondato con Marco Rizzo, a sua volta in lista

Pubblicato il: 02/09/2025 – 18:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali, Toscano schiera la sua squadra. Ecco i candidati al Consiglio – NOMI

LAMEZIA TERME Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria, oltre all’uscente Roberto Occhiuto candidato per il centrodestra e all’eurodeputato Pasquale Tridico per il centrosinistra, a correre per la presidenza della Regione alle elezioni del 5 e 6 ottobre ci sarà anche l’avvocato Francesco Toscano in rappresentanza della lista di Democrazia Sovrana e Popolare.  Il partito, presente in tutta Italia, ha tra i suoi fondatori lo stesso Toscano insieme a Marco Rizzo (i due nella foto), già eurodeputato di Rifondazione comunista.   Nel dettaglio delle tre circoscrizioni elettorali calabresi, i candidati al Consiglio regionale  – riporta l’agenzia “Dire” – sono:- Sud (Reggio Calabria) Francesco Toscano, Marco Rizzo, Giuseppe Triolo, Maria Luisa Campolo, Felicia Fortugno, Domenica Francesca Greco;- Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) Francesco Toscano, Marco Rizzo, Caterina Villì, Michele Caruso, Giuseppe Pulvirenti, Antonietta Veneziano, Maria Giovanna Zavaglia;- Nord (Cosenza) Marco Rizzo, Caterina Villì, Francesco Toscano, Alessandro Buccieri, Luigi Caputo, Claudia Castro, Luca Filippelli, Rosa Gaudio, Paola Marinaccio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
affari regionali
CANDIDATI
candidati toscano
Democrazia Sovrana Popolare
REGIONALI
Rilevanti
RIZZO
toscano
toscano candidato
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x