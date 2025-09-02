Regionali, Toscano schiera la sua squadra. Ecco i candidati al Consiglio – NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria, oltre all’uscente Roberto Occhiuto candidato per il centrodestra e all’eurodeputato Pasquale Tridico per il centrosinistra, a correre per la presidenza della Regione alle elezioni del 5 e 6 ottobre ci sarà anche l’avvocato Francesco Toscano in rappresentanza della lista di Democrazia Sovrana e Popolare. Il partito, presente in tutta Italia, ha tra i suoi fondatori lo stesso Toscano insieme a Marco Rizzo (i due nella foto), già eurodeputato di Rifondazione comunista. Nel dettaglio delle tre circoscrizioni elettorali calabresi, i candidati al Consiglio regionale – riporta l’agenzia “Dire” – sono:- Sud (Reggio Calabria) Francesco Toscano, Marco Rizzo, Giuseppe Triolo, Maria Luisa Campolo, Felicia Fortugno, Domenica Francesca Greco;- Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) Francesco Toscano, Marco Rizzo, Caterina Villì, Michele Caruso, Giuseppe Pulvirenti, Antonietta Veneziano, Maria Giovanna Zavaglia;- Nord (Cosenza) Marco Rizzo, Caterina Villì, Francesco Toscano, Alessandro Buccieri, Luigi Caputo, Claudia Castro, Luca Filippelli, Rosa Gaudio, Paola Marinaccio.

