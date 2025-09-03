Crotone-Cosenza, al via la prevendita: info, prezzi e modalità d’acquisto
Da domani apre la vendita dei biglietti. I residenti nella provincia cosentina potranno acquistare solo nel settore ospiti, al prezzo di 10 euro
CROTONE La società del Crotone ha comunicato che a partire dalle ore 10 di domani, giovedì 4 settembre, prende il via la vendita dei biglietti per il derby Crotone-Cosenza, gara valida per la terza giornata di serie C Sky Wifi in programma domenica 7 settembre alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida.
Modalità d’acquisto
I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di Ticket One e nei punti vendita TicketOne abilitati.
Sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti anche presso il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio esclusivamente domenica 7 settembre dalle ore 10 fino al fischio d’inizio del match e all’esaurimento della fila.
Ridotti
Possono usufruire della Tariffa Ridotta gli Under 18 (sono considerati aventi diritto coloro che non hanno compiuto 18 anni alla data della gara) e gli Over 65 (sono considerati aventi diritto coloro che hanno compiuto 65 anni alla data della gara)
Settore ospiti
I residenti nella provincia di Cosenza potranno acquistare il biglietto solo nel Settore Ospiti (al prezzo di 10 euro): la vendita di tale settore sarà attiva da domani, giovedì 4 settembre, e -come da normativa vigente- fino alle ore 19 del giorno precedente la gara, sabato 6 settembre.
Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato