Crotone-Cosenza, al via la prevendita: info, prezzi e modalità d’acquisto

verso il derby

CROTONE La società del Crotone ha comunicato che a partire dalle ore 10 di domani, giovedì 4 settembre, prende il via la vendita dei biglietti per il derby Crotone-Cosenza, gara valida per la terza giornata di serie C Sky Wifi in programma domenica 7 settembre alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida.

Modalità d’acquisto

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di Ticket One e nei punti vendita TicketOne abilitati.

Sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti anche presso il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio esclusivamente domenica 7 settembre dalle ore 10 fino al fischio d’inizio del match e all’esaurimento della fila.

Ridotti



Possono usufruire della Tariffa Ridotta gli Under 18 (sono considerati aventi diritto coloro che non hanno compiuto 18 anni alla data della gara) e gli Over 65 (sono considerati aventi diritto coloro che hanno compiuto 65 anni alla data della gara)

Settore ospiti

I residenti nella provincia di Cosenza potranno acquistare il biglietto solo nel Settore Ospiti (al prezzo di 10 euro): la vendita di tale settore sarà attiva da domani, giovedì 4 settembre, e -come da normativa vigente- fino alle ore 19 del giorno precedente la gara, sabato 6 settembre.

Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne.

