Fondi università, il rettore Cuda: Catanzaro cresce più del triplo rispetto agli altri 2 atenei calabresi

IL MINSTERO E LA RICERCA

CATANZARO «I dati contenuti nel Decreto Ministeriale sull’FFO 2025 offrono un quadro estremamente positivo per l’Università Magna Graecia di Catanzaro che registra un incremento di risorse pari al 4,07% rispetto al 2024, passando da 53,29 milioni di euro a 55,46 milioni. Si tratta di una crescita significativa che colloca il nostro Ateneo tra quelli con le migliori performance non solo a livello calabrese, ma anche nell’intero Mezzogiorno»: così il prof. Giovanni Cuda – Rettore Università Magna Graecia di Catanzaro.

«Il confronto con gli altri atenei calabresi è eloquente: l’Università della Calabria ottiene un incremento dell’1,27%, mentre l’Università Mediterranea di Reggio Calabria si attesta a un aumento dell’1,00%. L’Università Magna Graecia mostra, dunque, una dinamica di crescita più che tripla rispetto agli altri due atenei della regione, a testimonianza della solidità e dell’efficacia delle nostre politiche istituzionali.Anche il raffronto con gli atenei dell’Italia meridionale conferma la portata del risultato. In Campania, i grandi Atenei evidenziano tendenze di crescita generalmente più bassi: l’Università Federico II di Napoli cresce dell’1,01%, l’Università degli Studi di Salerno del 2,74%, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” del 2,47%, in Basilicata l’aumento è del 2,56%,in Puglia, l’Università di Bari cresce dell’1,00%. In Sicilia, Catania registra un incremento dell’1,00%, Messina dell’1,00% e Palermo del 3,79%. In questo scenario variegato, l’UMG si colloca stabilmente nella fascia più alta di crescita, distinguendosi per una performance solida e costante, non legata a picchi occasionali o a misure straordinarie, ma frutto di una politica accademica strutturale e di lungo periodo».

Secondo Cuda «tale risultato deriva infatti da uno stato di salute eccellente del nostro Ateneo costruito negli anni, attraverso scelte istituzionali oculate e coerenti, e da una visione strategica che ha posto al centro la crescita qualitativa in tre settori fondamentali: la didattica, per garantire agli studenti percorsi formativi moderni, inclusivi e competitivi, la ricerca, sostenuta con forza e orientata a standard internazionali, e l’assistenza che rappresenta per l’Umg un pilastro inscindibile della propria missione e una ricaduta diretta a beneficio del territorio e della comunità calabrese. Come rettore dell’Università Magna Graecia, non posso che esprimere profondo compiacimento per questo risultato che ci rende orgogliosi e ci sprona a continuare su questa strada di crescita e qualificazione. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le componenti del nostro Ateneo: grazie ai docenti per l’impegno quotidiano nella ricerca e nella formazione delle nuove generazioni, e grazie al personale tecnico-amministrativo per la professionalità e la dedizione che garantiscono il buon funzionamento dell’istituzione. Questo successo è frutto del lavoro di squadra e della capacità di tutta la comunità accademica di operare con unità di intenti e visione comune» conclude il rettore Cuda.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato