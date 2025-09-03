Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il personaggio

La cravatta di Talarico nella serie Tv giapponese Aibou

Il calabrese simbolo dell’eccellenza manifatturiera del paese rappresenta il Made in Italy a Expo 2025

Pubblicato il: 03/09/2025 – 19:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La cravatta di Talarico nella serie Tv giapponese Aibou

ROMA La cravatta di Talarico, simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, rappresenta il Made in Italy a Expo 2025 Osaka completandosi con il logo del Padiglione Italia, di cui è sponsor. Le cravatte sono tra i capi più venduti nello shop del Padiglione Italia e, tra poco, saranno anche protagoniste nella celebre serie giapponese Aibou, un poliziesco arrivato ormai alla 24esima stagione. A indossare il capo nella fiction è l’attore Yutaka Mizutani, protagonista del duo di detective. La stagione andrà in onda dal 15 ottobre ogni mercoledì. Il primo e il secondo episodio sono speciali in due parti: Mizutani ha indossato la cravatta ufficiale nella puntata che andrà in onda il 22.   La celebre cravatta aveva già avuto un ruolo di rilievo in eventi istituzionali internazionali, come i summit del semestre italiano di presidenza dell’Unione europea nel 2014 e il G7 di Taormina nel 2017. E, ancora, in occasione del G7 del 2024 che si era tenuto a Borgo Egnazia, in Puglia. Qui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva scelto la maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai Capi di Stato e di governo, la cravatta era stata realizzata in soli 3 esemplari per disegno, con cucitura a “X”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aibou
cravatta
expo osaka
TALARICO
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x