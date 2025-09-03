La cravatta di Talarico nella serie Tv giapponese Aibou

il personaggio

ROMA La cravatta di Talarico, simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, rappresenta il Made in Italy a Expo 2025 Osaka completandosi con il logo del Padiglione Italia, di cui è sponsor. Le cravatte sono tra i capi più venduti nello shop del Padiglione Italia e, tra poco, saranno anche protagoniste nella celebre serie giapponese Aibou, un poliziesco arrivato ormai alla 24esima stagione. A indossare il capo nella fiction è l’attore Yutaka Mizutani, protagonista del duo di detective. La stagione andrà in onda dal 15 ottobre ogni mercoledì. Il primo e il secondo episodio sono speciali in due parti: Mizutani ha indossato la cravatta ufficiale nella puntata che andrà in onda il 22. La celebre cravatta aveva già avuto un ruolo di rilievo in eventi istituzionali internazionali, come i summit del semestre italiano di presidenza dell’Unione europea nel 2014 e il G7 di Taormina nel 2017. E, ancora, in occasione del G7 del 2024 che si era tenuto a Borgo Egnazia, in Puglia. Qui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva scelto la maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai Capi di Stato e di governo, la cravatta era stata realizzata in soli 3 esemplari per disegno, con cucitura a “X”. (Ansa)

