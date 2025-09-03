Nel weekend gallerie Limina e Torbido aperte al traffico per la festa patronale di Siderno

informazione di servizio

LAMEZIA TERME In previsione dell’aumento dei flussi veicolari in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno e secondo quanto condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti nel corso dei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria, le gallerie ‘Limina’ e “Torbido” rimarranno aperte al traffico durante i giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 settembre. Inoltre, al fine di garantire una maggiore fluidità dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali per l’allestimento dei concerti previsti nei giorni della festività, per la serata di venerdì 5 settembre, la chiusura delle gallerie verrà posticipata alle ore 24:00 anziché le 22:00 con la riapertura posticipata alle ore 7:00 anziché le 6:00.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato