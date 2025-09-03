Skip to main content

Nel weekend gallerie Limina e Torbido aperte al traffico per la festa patronale di Siderno

La comunicazione dell’Anas dopo il punto con i vari soggetti istituzionali

LAMEZIA TERME In previsione dell’aumento dei flussi veicolari in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno e secondo quanto condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti nel corso dei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria,  le gallerie ‘Limina’  e “Torbido” rimarranno aperte al traffico durante i giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 settembre.  Inoltre, al fine di garantire una maggiore fluidità dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali per l’allestimento dei concerti previsti nei giorni della festività, per la serata di venerdì  5 settembre, la chiusura delle gallerie verrà posticipata alle ore 24:00 anziché le 22:00 con la riapertura posticipata alle ore 7:00 anziché le 6:00.

