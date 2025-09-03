Ospedale di Gioia Tauro, domani l’inaugurazione del reparto di Riabilitazione e Recupero funzionale

sanità calabrese

GIOIA TAURO Sarà inaugurata domani, giovedì 4 settembre, alle ore 11, l’Unità Operativa di Riabilitazione e Recupero Funzionale nel Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Gioia Tauro. Lo annuncia l’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Il nuovo reparto è funzionale ai pazienti ricoverati in ospedale che hanno necessità di un intervento riabilitativo precoce, a seguito di malattia o trauma che potrebbe causare, se non adeguatamente e tempestivamente trattate, una disabilità.

I medici del Reparto di Degenza, Ortopedia, Medicina, Cardiologia, in caso di necessità, completato il ciclo di cura della fase acuta di malattia, potranno attivare la Uo di Riabilitazione inviando una richiesta di consulenza del medico fisiatra, del fisioterapista o del logopedista, che valutate le condizioni cliniche, si prenderanno carico dello stesso paziente in una degenza appositamente attrezzata, con personale, attività ambulatoriali e strumenti specifici, costruendo un apposito programma riabilitativo, tagliato proprio sui bisogni del paziente. Questo percorso aiuterà anche le degenze per acuti ad aumentare il turn over dei degenti, allargando quindi le disponibilità per nuovi ricoveri. L’Unità è dotata di 10 posti letto a cui si affiancano ambulatori attrezzati con annessa palestra. II nuovo reparto colma un vuoto assistenziale di cui già da tempo si sentiva l’assoluta necessità nel territorio pianeggiano. Con questa apertura si aggiunge un altro tassello importante nella direzione di implementazione delle offerte sanitarie dell’Asp di Reggio Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato