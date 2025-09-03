Praia a Mare, al via la sedicesima edizione del Campus Afam

capitale della musica

PRAIA A MARE Dal 5 al 12 settembre 2025, Praia a Mare diventa la capitale della musica con la XVI edizione del Campus AFAM, organizzato dal Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky” con il contributo della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Praia a Mare.

Sotto la direzione artistica di Filippo Arlia e Umberto Napolitano, il Campus Afam conferma la sua vocazione di crocevia culturale d’eccellenza, capace di unire formazione, spettacolo e incontro tra le nuove generazioni di musicisti e i grandi protagonisti della scena internazionale. Il programma prevede 10 masterclass tenute da celebri maestri, rivolte a studenti e giovani talenti, e 4 grandi eventi in Piazza Resistenza, aperti al pubblico, con ospiti straordinari. Tra gli artisti di rilievo che parteciperanno a questa edizione figurano Andrea Morricone, Morgan, Roberto Cominati, Johannes Herrlick, insieme a un parterre di docenti e musicisti di altissimo livello, che arricchiranno il calendario di incontri e concerti.

Dichiarazioni dei direttori artistici

Filippo Arlia:

«Il Campus Afam non è solo un’occasione di studio, ma un vero e proprio laboratorio creativo che porta la grande musica al centro della vita cittadina. Anche quest’anno avremo l’onore di ospitare artisti di fama mondiale, offrendo agli studenti un’esperienza formativa unica e al pubblico momenti indimenticabili di spettacolo e condivisione».

Umberto Napolitano:

«Praia a Mare si conferma un punto di riferimento per la musica e la cultura in Calabria. La XVI edizione del Campus Afam è un progetto che unisce territorio, istituzioni e arte, rafforzando quel dialogo tra formazione e spettacolo che rappresenta il cuore della nostra missione». (redazione@corrierecal.it)

