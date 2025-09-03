Skip to main content

Reggio Calabria, contenitore con munizioni trovato nel cantiere dell’ex cinema Orchidea

Il sindaco Falcomatà condanna quello che definisce un atto intimidatorio e assicura: il progetto del “Cultural Gate” va avanti

Pubblicato il: 03/09/2025 – 20:48
REGGIO CALABRIA «Il ritrovamento di un contenitore con munizioni nel cantiere dell’ex cinema Orchidea, futuro “Cultural Gate” della città, inquieta, ma non spaventa. Con il massimo sostegno e la più convinta solidarietà alla ditta ed agli operai impegnati nei lavori, la realizzazione dell’opera va avanti. Nessuno può pensare di poter fermare il cambiamento». Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà interviene con una nota dopo la scoperta dell’atto a scopo intimidatorio e afferma: «Il cronoprogramma della costruzione del polo culturale procede spedito e grande merito va ascritto all’impresa e alle maestranze che, ogni giorno, operano per dotare Reggio di un moderno polo attrattivo. Confidiamo, convintamente, nell’operato degli inquirenti affinché, nel più breve tempo possibile, riescano a dare un volto e un nome agli autori di questo gesto vile che offende le coscienze e colpisce la crescita e lo sviluppo civile della nostra comunità». «Si va avanti – conclude il sindaco Falcomatà – nella certezza che niente e nessuno potrà mai frapporsi nel processo di civiltà innescato da questa amministrazione».

