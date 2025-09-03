Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:52
contrasto alla droga

Reggio, vede la Polizia e lancia il borsello dal balcone: all’interno 150 grammi di cocaina

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato nel carcere di Arghillà

Pubblicato il: 03/09/2025 – 18:52
REGGIO CALABRIA Una mattinata apparentemente tranquilla, trasformata in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di cocaina e all’arresto di un uomo del posto. È quanto accaduto nella mattinata odierna a Reggio Calabria, quando i Carabinieri della Stazione Rione Modena, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un movimento sospetto nei pressi di un’abitazione. Alla vista della pattuglia, l’uomo – con la complicità della moglie – ha cercato di disfarsi in fretta di un borsello, gettandolo dal balcone della propria casa in un terreno confinante. Un gesto repentino, che non è però sfuggito ai militari, i quali hanno osservato la scena con attenzione, decidendo di intervenire. Il successivo recupero del borsello ha confermato i sospetti: all’interno erano custoditi 150 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato, e tre bilancini di precisione, strumenti tipici del confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’attività non si è fermata qui. I Carabinieri hanno esteso i controlli all’abitazione e al veicolo dell’uomo, rinvenendo ulteriore materiale utile al confezionamento della droga, chiaro indizio di un’attività di spaccio ben organizzata e pronta a rifornire diverse piazze della città. Il soggetto, colto in flagranza, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, concluse le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, mentre la moglie è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. L’episodio dimostra come anche un ordinario servizio di pattuglia e prossimità possa trasformarsi in un intervento di contrasto alla criminalità, grazie alla prontezza e alla capacità di osservazione dei militari dell’Arma, quotidianamente impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini.

