Regionali, la spinta del rinnovamento si rafforza. Altissima tensione nel Pd di Cosenza

tensioni e polemiche

COSENZA Altissima tensione nella federazione provinciale del Pd a pochi giorni dalla presentazione della lista per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Secondo quanto riferiscono fonti interne ai democrat bruzi, sarebbe stata rinviata a domani la direzione provinciale che avrebbe dovuto sciogliere gli ultimi nodi sulle candidature e che era prevista per oggi. A quanto risulta, lo slittamento sarebbe stato determinato dalla forte spinta al rinnovamento impersonata dalla segreteria provinciale del Pd guidata da Matteo Lettieri, una spinta che si sarebbe ulteriormente rafforzata nelle ultime ore davanti alla possibilità di candidare alla Regione, nella circoscrizione Nord, dirigenti di lungo corso tra cui il capogruppo uscente del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua (che peraltro avrebbe manifestato la disponibilità a un passo indietro se altrettanto avessero fatto anche altri aspiranti candidati). Nelle prossime ore dunque sarebbe atteso il “redde rationem” in quella che storicamente è la federazione democrat più complicata e litigiosa. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato