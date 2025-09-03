Tribunali in affanno, magistrati “da remoto” anche in Calabria

Pnrr giustizia

CATANZARO Tribunali in affanno attendono l’arrivo di magistrati (da applicare da remoto) per smaltire l’arretrato e ridurre i tempi del processo nel pieno rispetto del target del Pnrr. Come riporta il Sole 24 Ore, «sono otto i distretti di Corte d’Appello che richiedono urgenti attenzioni (…) le situazioni più urgenti sono a Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Palermo Potenza, Reggio Calabria e Taranto, che avranno la priorità nelle assegnazioni».

Per quanto riguarda le assegnazioni dei magistrati “virtuali”, come si legge sul Sole 24 Ore, sono 10 quelli destinati al tribunale di Catanzaro, 5 a Locri, 1 a Paola e 1 a Lamezia Terme. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato