A Gioia Tauro inaugurato il Reparto di riabilitazione e recupero funzionale. «Un altro tassello per la sanità della Piana» – VIDEO

il nuovo reparto

GIOIA TAURO E’ stata inaugurata questa mattina l’Unità Operativa di Riabilitazione e Recupero Funzionale nel Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Gioia Tauro. Il nuovo reparto è funzionale ai pazienti ricoverati in ospedale che hanno necessità di un intervento riabilitativo precoce, a seguito di malattia o trauma che potrebbe causare, se non adeguatamente e tempestivamente trattate, una disabilità. L’Unità è dotata di 10 posti letto a cui si affiancano ambulatori attrezzati con annessa palestra. I medici del Reparto di Degenza, Ortopedia, Medicina, Cardiologia, in caso di necessità, completato il ciclo di cura della fase acuta di malattia, potranno attivare la Uo di Riabilitazione inviando una richiesta di consulenza del medico fisiatra, del fisioterapista o del logopedista, che valutate le condizioni cliniche, si prenderanno carico dello stesso paziente in una degenza appositamente attrezzata, con personale, attività ambulatoriali e strumenti specifici, costruendo un apposito programma riabilitativo, tagliato proprio sui bisogni del paziente. Un percorso che aiuterà anche le degenze per acuti ad aumentare il turn over dei degenti, allargando quindi le disponibilità per nuovi ricoveri.

Di Furia: «Un altro tassello importante nella Piana»

«Mettiamo un altro tassello importante per le risposte assistenziali nel territorio della Piana», ha spiegato il direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia: «E’ un reparto importante perché consente di trattare pazienti consentendogli un recupero che poi potrà proseguire anche a livello territoriale». «Questo reparto – ha aggiunto – prenderà i pazienti più critici che non possono tornare a domicilio nell’immediatezza, è affiancato anche da attività ambulatoriali, dove i pazienti potranno poi continuare una volta dimessi». La dg ha spiegato che si tratta di «un servizio aggiuntivo importante che la Regione aveva previsto alla fine dell’anno 2024 con l’applicazione della rete ospedaliera, una volta avuta la valutazione positiva da parte dei Ministeri affiancanti, ci siamo attivati da subito per attivare questi 10 posti, altri dovranno essere attivati a Locri e a Polistena».

Scarcella: «La dimostrazione che le cose possono cambiare»

«Con l’apertura di questo nuovo reparto dedicato alla riabilitazione, soprattutto alla lungodegenza dei pazienti che vengono da altri reparti e che hanno bisogno di essere rimessi in sesto, l’ospedale di Gioia Tauro riacquista una grande potenzialità che si estende a tutto quanto il territorio della Piana, che ha grande esigenza di sanità». Così il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, che ha ringraziato la dg Di Furia: «Abbiamo avuto interlocuzioni costanti proprio per discutere di come fare ripartire questo nosocomio. E’ la dimostrazione che effettivamente le cose possono cambiare. Adesso aspettiamo l’imminente arrivo della Tac e della mammografia, che sono già state acquistate». (redazione@corrierecal.it)

