Cercatori di funghi si perdono nei boschi nel Cosentino, recuperati dai Vigili del Fuoco

il salvataggio

COSENZA Due cercatori di funghi si erano smarriti oggi pomeriggio in una zona boscata e particolarmente impervia nel Comune di Pedace, in località Botte Donato – Strada delle Vette. I malcapitati sono stati salvati dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore. Una volta geolocalizzata la loro posizione, è stato necessario attivare il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. Alle ore 18:15 l’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme ha raggiunto i dispersi, provvedendo al loro recupero e al successivo trasporto in un luogo sicuro dove venivano affidati al personale vigilfuoco della squadra di terra. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone coinvolte.

